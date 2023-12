Commerzbank-Aktie: Das wären rund +60%!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Commerzbank-Aktionäre können sich in diesem Jahr bislang über einen Kursgewinn von rund 28% freuen, dabei ging es alleine in den vergangenen drei Monaten per Saldo um 7% nach oben. Auf Wochensicht hat die Commerzbank-Aktie allerdings über 5% an Wert verloren - aktuell kämpft das Papier mit der Kursmarke von 10 Euro. Was macht die Commerzbank-Aktie langfristig? Im Fokus: Commerzbank-Aktie Anleger...