Commerzbank: Aktie unterbewertet – Kursziel bei 13,26 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie wird von Analysten als derzeit unterbewertet angesehen. Das Kursziel liegt um +35,47% über dem aktuellen Stand.

• Commerzbank: -1,35% am 19.05.2023

• Kurspotenzial von +35,47%

• Guru-Rating nun bei 3,84

Gestern verzeichnete die Commerzbank an der Börse einen Rückgang um -1,35%, was sich in einem Gesamtrückgang von -3,04% innerhalb einer Handelswoche widerspiegelt und somit den Markt pessimistisch stimmt.

Obwohl diese Entwicklung nicht unbedingt erwartet wurde sind sich die Analysten einig.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für eine Investition in die Aktie beträgt aktuell 13,26 EUR. Sollten sie recht behalten würde dies Investoren ein Potenzial zur Wertsteigerung von +35,47% bieten.

Allerdings teilen aufgrund des schwachen Trends nicht alle Experten diese Einschätzung.

6 Analysten empfehlen...