Commerzbank Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Stimmung der Anleger hinsichtlich der Commerzbank-Aktie war in den letzten zwei Wochen insgesamt positiv, wobei an neun Tagen positive Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch die Stimmung gewandelt und negative Themen stehen im Vordergrund. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute neutral bewertet.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Finanzsektor hat die Commerzbank-Aktie eine Rendite von 29,7 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite von 4,01 Prozent aufweist, liegt die Rendite der Commerzbank mit 25,69 Prozent deutlich darüber.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Commerzbank-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,26 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,02 EUR deutlich darüber liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine gute Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,97 Prozent und liegt damit 8,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Commerzbank eine schlechte Bewertung.

Insgesamt wird die Commerzbank-Aktie anhand der Anleger-Stimmung, der Branchenvergleiche und der technischen Analyse mit unterschiedlichen Bewertungen versehen, von neutral bis gut, wobei die Dividendenpolitik als schlecht bewertet wird.

