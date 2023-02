Commerzbank-Aktie: Der hohe Kurs wird genutzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Uwe Tschäge, stellvertretender Vorsitzender Bankkaufmann bei der Commerzbank, hat die Gunst der Stunde genutzt und Anteile abgestoßen. Es kam zu einem Verkauf zum Kurs von 98,42 EUR. Das Volumen beläuft sich auf 68.920,85 EUR. Wenn Insider Aktien abstoßen, dann ist das immer ein Umstand, der zur Vorsicht mahnt.

Natürlich kann es sich hierbei auch lediglich um Gewinnmitnahmen handeln. Allerdings ist es nicht selten der Fall, dass Insider mehr wissen als der gewöhnliche Anleger. Zudem ist der Kurs der Commerzbank-Aktie während der letzten Wochen und Monate auf ein neues mehrjähriges Hoch angezogen.

So hoch wie zuletzt 2018!

Die Commerzbank-Aktie stieg in der Spitze immerhin auf 10,61 € auf dem Börsenplatz Xetra an. Zuletzt wurde ein ähnlicher Kurs im Mai 2018 generiert. Damit hat die Commerzbank-Aktie seit dem Coronatief im März 2020 in der Spitze immerhin mehr als 260% gutmachen können. Idealerweise führt die Aufwärtsbewegung noch weiter. Der nächstgrößere Widerstand lässt sich bei ungefähr 13,50 bis 14,00 EUR ausmachen. An der Marke scheiterten die Bullen bereits 2012, 2014, 2015 und auch 2018 kläglich.

Commerzbank-Aktie – Die Trends sehen top aus!

In diesem Abschnitt wird der Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon sind 30 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 100.00 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Commerzbank-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

Commerzbank kaufen, halten oder verkaufen?

