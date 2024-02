Commerzbank Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Anleger-Stimmung bei Commerzbank ist laut den Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen ergab, dass in den Diskussionen in letzter Zeit überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamten Einschätzung als "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 negative und 3 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Demnach ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Stimmung unter den Anlegern.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Commerzbank-Aktie mit 6,55 deutlich niedriger als das vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" bewertet wird, was auf eine Unterbewertung hinweist. Somit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 10,46 EUR verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 10,865 EUR, was einen Abstand von +3,87 Prozent darstellt. Gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich eine Differenz von +0,23 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Commerzbank-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf der 7-Tage-Basis (35,16 Punkte) als auch auf der 25-Tage-Basis (48,84 Punkte). Daher erhält die Aktie für diesen Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine neutrale bis positive Einschätzung der Commerzbank-Aktie, wobei die Anleger-Stimmung weiterhin negativ ist.

