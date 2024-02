Commerzbank-Aktie vor Zahlen: Was ist zu erwarten?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Am 15. Februar steht bei der Commerzbank die Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr an. Diese dürften leicht besser als erwartet ausfallen. Für die weitere Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100) dürfte jedoch der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr entscheidend sein. Aktuell notiert das Papier bei 10,50 €. Was ist hier zu erwarten und wie sind die mittelfristigen Kursaussichten?