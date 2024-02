Commerzbank Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die technische Analyse der Commerzbank-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 10,39 EUR, während der aktuelle Kurs bei 10,28 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -1,06 Prozent und führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 10,95 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs mit einem Wert von 10,28 EUR darunter liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik jedoch eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche konnte die Commerzbank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,6 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 6,14 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,46 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie. Auch im "Finanzen"-Sektor konnte die Commerzbank mit einer Rendite von 12,24 Prozent über dem Durchschnittswert punkten.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für die Commerzbank in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie. Ebenso wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem schlechten Rating bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch positive Ergebnisse, da das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell bei 7,23 liegt und somit 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 12 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine gute Bewertung.

