Commerzbank Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser wird durch die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf die Commerzbank-Aktie liegt der 7-Tage-RSI bei 26,98 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Commerzbank-Aktie eine Dividendenrendite von 1,79 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 3,03 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Commerzbank-Aktie aktuell bei 6,55 liegt, was 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet bewertet und erhält in dieser Hinsicht eine positive Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Commerzbank-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 10,46 EUR. Da der letzte Schlusskurs (10,86 EUR) auf ähnlichem Niveau liegt, wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Die gleiche Bewertung erfolgt auch auf Basis der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt erhält die Commerzbank-Aktie daher gemischte Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen, wobei sie sowohl positive als auch negative Einschätzungen erhält.

