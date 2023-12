Commerzbank Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber der Commerzbank eingestellt waren. Es gab nur zwei positive und neun negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Commerzbank daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in eine positive Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut" Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt erhält die Commerzbank von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Commerzbank eine Performance von 30,88 Prozent, was eine Outperformance von +25,03 Prozent im Branchenvergleich für die "Handelsbanken"-Branche bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,74 Prozent im letzten Jahr, wobei die Commerzbank um 21,14 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Commerzbank derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Commerzbank daher mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass die Commerzbank-Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung erhält. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

