Commerzbank Aktie: Was könnte passieren?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Commerzbank liegt aktuell bei 6,76 und damit 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken (12). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie von Experten eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 1,97 Prozent, was 1,08 Prozent über dem Durchschnitt (0,89) für diese Aktie ist. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Commerzbank auch hier eine "Gut"-Bewertung von Analysten.

Der Aktienkurs der Commerzbank hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,88 Prozent erzielt, was 18,05 Prozent über dem Durchschnitt (12,83 Prozent) im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 9,22 Prozent, was bedeutet, dass die Commerzbank aktuell 21,65 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Commerzbank anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 51,06 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50,52 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Insgesamt erhält die Commerzbank demnach eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

