Commerzbank Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf auf und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Commerzbank-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 55, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 57,98 aufweist. Auch auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Commerzbank.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat die Commerzbank im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,88 Prozent erzielt, was 19,06 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 8,24 Prozent, und die Commerzbank übertrifft diesen Wert um 22,63 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Commerzbank-Aktie beträgt 6,76 und liegt damit 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 12. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 10,23 EUR. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,765 EUR, was einem Unterschied von +5,23 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 10,71 EUR, was einem Unterschied von +0,51 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Commerzbank-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

