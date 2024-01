Commerzbank Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "AltEnergy Acquisition Corp":

Der Aktienkurs der Commerzbank hat im letzten Jahr eine Rendite von 30,88 Prozent erzielt, was 18,31 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 12,57 Prozent liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 8,57 Prozent, was bedeutet, dass die Commerzbank aktuell um 22,3 Prozent über diesem Wert liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe mit "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Commerzbank-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,37 EUR. Der letzte Schlusskurs von 11,26 EUR weicht somit um +8,58 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie jedoch mit einer "Neutral"-Bewertung bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Commerzbank zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert, der darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".

