Commerzbank Aktie: Was Anleger zukünftig erwarten können

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

In den letzten drei Monaten haben insgesamt 20 Analystenbewertungen die Commerzbank-Aktie durchleuchtet. Die daraus resultierende Gesamtbewertung war “neutral”, wobei 9 Bewertungen als “gut” und 11 als “neutral” eingestuft wurden. Aktuelle Reports deuten jedoch darauf hin, dass sich eine Neubewertung der Aktie anbahnt, da das Durchschnittsrating der letzten Wochen erneut als “neutral” bewertet wurde (9 Mal “gut”, 10 Mal “neutral”, kein mal “schlecht”).

Den zu erwartenden Anstieg des Kurses schätzen die Analysten im Durchschnitt auf ein Kursziel von EUR 13.04, was einem potentialen Aufwärts-Kursanstieg von ungefähr 31 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von EUR9.75 ergibt sich daraus eine Investitionsempfehlung von EUR13.04 pro Wertpapier.

Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich die Commerzbank in den...