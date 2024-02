Commerzbank Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für die Commerzbank liegt der RSI bei 50,43, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 55,4 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

Eine Analyse des Sentiments und des Buzz rund um die Commerzbank-Aktie zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Richtung eingeschlagen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Commerzbank in diesem Punkt eine Bewertung auf "Schlecht".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte die Commerzbank im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,26 Prozent, was 0,73 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" liegt die Rendite um 0,29 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Die Diskussionen und Kommentare deuten darauf hin, dass die Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist. Es wurden sowohl positive als auch negative Signale abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Einstufung als "Schlecht".

