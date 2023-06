Commerzbank-Aktie: Wann kommt das Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank sieht sich gezwungen, aufgrund ihrer polnischen Tochtergesellschaft mBank zusätzliche Finanzmittel bereitzustellen. Dies teilte das Frankfurter Finanzinstitut am Freitag mit und führte zu einem Kursrutsch der Aktie sowohl am Freitag als auch am Montag.

Somit muss die mBank 342 Millionen Euro zusätzlich zurücklegen. Insgesamt belaufen sich die Rückstellungen im Zusammenhang mit der Commerzbank-Tochter nun auf 1,7 Milliarden Euro. Die 342 Millionen Euro sollen noch im aktuellen Quartal in der Bilanz erfasst werden.

Laut Commerzbank ist dieser Anstieg bei den Rückstellungen eine Folge eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Mitte Juni hatte der EuGH polnischen Bankkunden unter Umständen einen Entschädigungsanspruch gegenüber ihren Banken zugesprochen.

