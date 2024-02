Commerzbank Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Für Commerzbank betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 38,89 Punkte, was bedeutet, dass die Commerzbank-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 53,3 an, dass die Commerzbank-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls eine "neutral" Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Commerzbank in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer schlechten Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Commerzbank wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "neutralen" Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "schlechtes" Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Commerzbank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,26 Prozent, was eine Underperformance von -0,76 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Handelsbanken"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors lag die Performance ebenfalls darunter, was zu einem "neutralen" Rating in dieser Kategorie führt.

Eine technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Commerzbank-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 10,42 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 11,06 EUR zeigt einen Unterschied von +6,14 Prozent, was zu einer "guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (10,88 EUR) liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,65 Prozent), was zu einem "neutralen" Rating führt. Insgesamt erhält die Commerzbank-Aktie somit eine "gute" Bewertung in Bezug auf die technische Analyse.

