Commerzbank Aktie: UBS-Analyst bewertet Titel positiv mit Kursziel von 15,60 Euro

Die Commerzbank Aktie erholt sich langsam von ihrem Schock Mitte März und nähert sich der 10,00-EUR-Marke. Die Schweizer Großbank UBS bewertet den Titel positiv und hat die Einstufung auf “Buy” mit einem Kursziel von 15,60 Euro belassen. Analyst Jason Napier betonte, dass die vergangenen Wochen von Wertpapier- und Liquiditätsrisiken geprägt waren und verwies auf die Schließungen der SVB und der Signature Bank in den USA. Inzwischen richten sich die Blicke des Marktes auf die Zahlen zum ersten Quartal.

Commerzbank hebt positive Aspekte hervor

Die Commerzbank selbst hebt in ihrer “European Sunrise”-Notiz die positiven Aspekte hervor, während sich US-Treasuries zum New Yorker Börsenschluss konsolidieren und in Asien wieder geboten wird. Der USD wertet auf und Öl fällt. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, ist...