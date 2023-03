Commerzbank-Aktie: Steht das Schlimmste noch bevor?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Finanztrends Video zu Commerzbank



mehr >

Die Commerzbank-Aktie bricht heute um rund 9% ein und rutscht bis an die Kursmarke von 10,00 Euro. Noch am 06. März 2023 markierte die Commerzbank-Aktie ein neues Drei-Jahres-Hoch bei 11,94 Euro und auf Jahressicht können sich Commerzbank-Aktionäre immer noch über einen satten Kursgewinn in Höhe von 83% freuen. Commerzbank: Ist die Aktie ein Kauf? In der Zehn-Jahres-Betrachtung...