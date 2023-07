Commerzbank-Aktie: Stabilisiert sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

In einer jüngsten Ausgabe des so genannten Stresstests der Europäischen Bankenaufsicht haben Fachleute die finanzielle Widerstandsfähigkeit lokaler Finanzinstitute in einem hypothetischen Krisenszenario gründlich untersucht. Erfreulicherweise wurden dabei keine bedeutenden Ausfälle festgestellt, während sich die Commerzbank durch eine beachtliche Stabilität auszeichnete.

Im Vergleich zum vorherigen Stresstest hat das Unternehmen aus Frankfurt merkbare Verbesserungen gezeigt. In dem von der Aufsicht simulierten Szenario eines wirtschaftlichen Abschwungs und Inflation verringerte sich die harte Kernkapitalquote von 14,1 % Ende 2022 auf 9,5 % bis Ende 2025. Im letzten Test reduzierte sie sich noch von 13,2 Prozent auf 8,2 Prozent. Das weist darauf hin, dass die Commerzbank besser positioniert ist.

