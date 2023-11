Commerzbank Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie hat in Bezug auf das Kursniveau eine aktuelle Dividendenrendite von 1,97 Prozent, was 1,08 Prozent über dem Mittelwert liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Commerzbank von Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" wird die Aktie der Commerzbank mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8 um 30 Prozent niedriger bewertet. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht führt.

Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und hat in den letzten zwei Wochen zu einer überwiegend negativen Kommunikation geführt. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem positive Themen von Interesse, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Commerzbank-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf Basis des 25-Tage-RSI ist die Aktie jedoch überverkauft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Commerzbank also eine "Gut"-Bewertung aufgrund der Dividendenpolitik, der fundamentalen Analyse und des 25-Tage-RSI.