Commerzbank Aktie: So könnte es weitergehen!

Die technische Analyse der Commerzbank-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,39 EUR liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 10.545 EUR ähnlich liegt (Unterschied +1,49 Prozent). Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. Auch hier liegt der Wert (11,05 EUR) nahe dem letzten Schlusskurs (-4,57 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Commerzbank-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Commerzbank liegt bei 61,43 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Gleiches gilt für den RSI25, der bei 49,16 liegt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Somit erhält die Commerzbank in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Commerzbank-Aktie überwiegend positiv sind. In den letzten Wochen dominierten die positiven Meinungen und Themen in den Kommentaren. Dennoch ergeben sich auf dieser Ebene drei Handelssignale, von denen eins als "Gut" und zwei als "Schlecht" eingestuft werden. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie. Zusammengefasst ist die Aktie von Commerzbank bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Commerzbank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,6 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um 7,95 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +10,65 Prozent. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 11,99 Prozent hatte, lag die Commerzbank um 6,61 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

