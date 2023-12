Commerzbank Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Bei der technischen Analyse wird die charttechnische Entwicklung einer Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Commerzbank-Aktie der letzten 200 Handelstage, liegt dieser aktuell bei 10,26 EUR. Der letzte Schlusskurs von 11,02 EUR liegt somit deutlich darüber (Unterschied +7,41 Prozent), was die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, beträgt dieser 10,64 EUR, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,57 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Commerzbank-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren, wodurch sich neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionintensität hat die Commerzbank langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität gezeigt, wodurch die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, wodurch das langfristige Stimmungsbild der Aktie zum Gesamtergebnis "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Commerzbank, zeigt der RSI7 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält das Commerzbank-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Commerzbank mit einer Rendite von 29,7 Prozent mehr als 23 Prozent darüber. In der "Handelsbanken"-Branche kommt die durchschnittliche Rendite auf 4,01 Prozent, wodurch die Commerzbank mit 25,69 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

