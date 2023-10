Commerzbank-Aktie: Riesenchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Commerzbank-Aktie erlebt derzeit turbulente Zeiten. Mit einem Schlusskurs von 10,36 EUR in der letzten Handelswoche zeigt sich das Wertpapier zwar schwächer als zuvor, aber der Blick auf die letzten 30 Tage verrät eine positive Entwicklung von etwa 11 Prozent. Doch was sind die treibenden Kräfte hinter dieser Volatilität, und wie stehen die Chancen für Anleger?

Der globale Kontext

Die weltweiten Aktienmärkte, vor allem in Europa, haben nach einem starken US-Arbeitsmarktbericht eine bemerkenswerte Resilienz bewiesen. Die Erwartungen an steigende Zinsen durch die US-Notenbank haben zwar kurzfristige Schwankungen verursacht, aber die Aussicht auf ein “Soft-Landing” der Wirtschaft bleibt intakt. Dies hat weitreichende Folgen für die Commerzbank-Aktie, die in diesem globalen Kontext betrachtet werden muss.

