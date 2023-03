Commerzbank Aktie: Potenzial für Kursanstieg dank günstigem KGV

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Am 12. März 2023 erreichte die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA einen Schlusskurs von 9,99 Euro. Die Aktie wird der Branche Financial Services/Banks-Regional zugeordnet.

Analyse der Commerzbank: Fundamentale Daten unter der Lupe

Die Commerzbank-Aktie ist derzeit unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 12,54 liegt die Aktie insgesamt um 3.692,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Banks-Regional, der bei 475,62 liegt. Aus fundamentalanalytischer Sicht wird die Commerzbank-Aktie daher als “gut” eingestuft.

Branchenvergleich: Kursperformance der Commerzbank im Fokus

Im vergangenen Jahr erzielte die Commerzbank-Aktie eine Rendite von 1,71 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor der Finanzdienstleistungen liegt die Bank damit um -33.583,63 Prozent über dem...