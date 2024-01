Commerzbank Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse der Commerzbank lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmungslage einschätzen. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Commerzbank auf sozialen Plattformen mehrheitlich positiv bewertet. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Commerzbank in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index, kurz RSI, herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI der Commerzbank liegt bei 65,58, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 46,94, woraus sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung können zur Einschätzung der Commerzbank-Aktie über einen längeren Zeitraum herangezogen werden. Dabei zeigte die Aktie nur eine geringe Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was wiederum einer Einschätzung als "Neutral" entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit die Einstufung "Schlecht" in diesem Punkt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs die Dividendenrendite. Aktuell weist die Commerzbank eine Dividendenrendite von 1,79% auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,62% für "Handelsbanken". Mit einer Differenz von lediglich 2,83 Prozentpunkten ergibt sich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Sollten Commerzbank Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Commerzbank jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Commerzbank-Analyse.

Commerzbank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...