Commerzbank-Aktie: Neuer Geldregen für Aktionäre

Mit einem Kursplus von 5% war die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100) am Freitagmorgen einer der großen Gewinner im DAX. Anleger dürfte die Nachricht erfreut haben, schließlich gelangen dem Bank-Titel in den letzten Monaten keine nachhaltigen Kurssteigerungen. Was steckt hinter dem Kurssprung?