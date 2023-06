Commerzbank Aktie: Mittelfristiges Kursziel von 13,26 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Nach Ansicht der Analysten wird die Commerzbank-Aktie derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 13,26 EUR und somit um +31,03% über dem aktuellen Preis.

• Gestriges Ergebnis von -0,64%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,76

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Commerzbank eine negative Performance von -0,64%. Dies führt zu einer gesamten wöchentlichen Entwicklung in Höhe von +3,01%, was auf einen optimistischen Markt hindeutet.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist ein mittelfristiges Kursziel für Commerzbank in Höhe von 13,26 EUR. Sollten sie Recht behalten bietet dies den Investoren ein Potenzial von +31,03%. Einige Analysten sind jedoch nach dem positiven Trend der letzten Zeit skeptischer.

Derzeit empfehlen sechs Analysten die Aktien als starken Kauf und neun weitere üben...