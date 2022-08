Commerzbank-Aktie: Kunden platzen vor Wut!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Immer wieder war es in letzten Jahren bei der Commerzbank zu großen Problemen bei der IT gekommen. Jetzt muss das Geldhaus hier erneut eine Schlappe einstecken, wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) berichtet. Commerzbank schickt Kunden fehlerhafte Steuerbescheinigungen zu Demnach hat das Institut Tausenden Kunden fehlerhafte Jahressteuerbescheinigungen ausgehändigt. Diese sind erforderlich, um Kapitalerträge beim Finanzamt zu melden. So hätten sich… Hier weiterlesen