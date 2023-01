Commerzbank-Aktie: Kommt das Unternehmen aus der Krise?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Der Blick auf die jährlichen Finanzdaten zeigt auf, schon im Jahr 2018 setzte ein Rückgang des Umsatzes ein. Während der Umsatz im Jahre 2017 noch bei 9.163 Millionen Euro zu finden war, schmolz dieser bis in das Jahr 2020 auf 8.186 Millionen Euro ab. Insbesondere fällt jedoch das negative Nettoergebnis in 2020 von -2.870 Millionen Euro auf. Allerdings ist es dem Unternehmen gelungen, schon im Jahr 2021 für eine Trendwende zu sorgen. Für das Geschäftsjahr 2022 rechnen nicht weniger als 13 Analysten mit einem Umsatz von 9.586 Millionen Euro.

Prognosen für 2023/24!

Die Prognosen für die kommenden Geschäftsjahre sind sehr solide und aussichtsreich. Die Finanzanalysten gehen von weiter anziehenden Umsatzzahlen bis kurz über 10 Milliarden Euro hinaus aus. Auch Betriebs- und Nettoergebnis sollen demnach weiter anziehen. Positiv fällt auch die Steigerung des Gewinns je Aktie auf. Im Jahr 2024 rechnen die Experten bereits mit einem Gewinn pro Aktie von 1,68 Euro. Wir erinnern uns, in 2020 war es ein Gewinn pro Aktie von -2,33 Euro. Damit befindet sich das Unternehmen auf einem guten Weg. Was ist auch am Aktienkurs zu erkennen.

Die Trends sehen ausgezeichnet aus!

Der Fokus wird in diesem Abschnitt auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Von 30 gemessenen Parameter sind 26 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 86.67 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Commerzbank-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Commerzbank-Analyse vom 17.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Commerzbank jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Commerzbank-Analyse.

Commerzbank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...