Commerzbank Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Die Aktie der Commerzbank hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 29,7 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt nur um 4,85 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Commerzbank eine Outperformance von +24,85 Prozent erzielt hat. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 7,89 Prozent, wobei die Commerzbank 21,81 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Commerzbank in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Commerzbank jedoch eine Dividendenrendite von 1,97 Prozent auf, was 8,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche hingegen besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 10 Prozent. Dies macht die Aktie der Commerzbank aus heutiger Sicht zu einem eher unrentablen Investment, weshalb sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) der Commerzbank auf 7-Tage-Basis derzeit bei 94,07 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 53,68, was darauf hinweist, dass die Commerzbank weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser auf 10,24 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 10,435 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,9 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist hingegen einen Stand von 10,68 EUR auf, was bedeutet, dass die Aktie mit -2,29 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Commerzbank-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Sollten Commerzbank Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Commerzbank jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Commerzbank-Analyse.

Commerzbank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...