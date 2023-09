Commerzbank-Aktie: Kann man mit beeindruckender Quartalsbilanz und +38,69% Gewinn rechnen?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

47 Tage – das ist der Zeitraum, in dem die Commerzbank ihre Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren wird. Was können Anleger in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie entwickelt sich die Commerzbank-Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Noch 47 Tage, bis die Commerzbank-Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 12,09 Mrd. EUR vor Börseneröffnung ihre neuen Quartalszahlen vorstellen wird. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Denn laut aktueller Datenanalyse rechnen die Analystenhäuser mit einem beeindruckenden Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Während die Bank im 3. Quartal 2022 einen Umsatz von 2,12 Mrd. EUR erzielte, wird nun ein Anstieg um +41,70 Prozent auf insgesamt 2,67 Mrd. EUR prognostiziert.

Auch der Gewinn soll deutlich zulegen und voraussichtlich um +213,30% auf 122,19...