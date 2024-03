Commerzbank Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "American Equity Investment Life":

Der Aktienkurs der Commerzbank hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,52 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Commerzbank damit 16,33 Prozent unter dem Durchschnitt von 12,81 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 14,12 Prozent, wobei die Commerzbank aktuell 17,64 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über die Commerzbank diskutiert, wobei an zwei Tagen die Diskussion überwiegend positiv war und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung, obwohl tiefergehende Analysen ergeben haben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Aus diesem Grund wird die Commerzbank auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +17,53 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der Commerzbank-Aktie von 10,61 EUR mit dem aktuellen Kurs von 12,47 EUR vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 10,99 EUR um +13,47 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Commerzbank aktuell 6,72, was 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 14 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb die Commerzbank auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.