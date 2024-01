Commerzbank Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie der Commerzbank. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Commerzbank daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Im Vergleich zum Finanzsektor hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 18,6 Prozent erzielt, was 6,63 Prozent über dem Durchschnitt von 11,97 Prozent liegt. Im Branchenvergleich mit Handelsbanken beträgt die mittlere jährliche Rendite 7,89 Prozent, und die Commerzbank liegt aktuell 10,71 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet die Commerzbank derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken, was eine Differenz von 2,82 Prozentpunkten bedeutet (1,79 % gegenüber 4,61 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Commerzbank beträgt 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" unter dem Durchschnitt von 12 liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

