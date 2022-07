Commerzbank-Aktie: Harte Woche!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die andauernde Angst vor einer Rezession macht sich auch bei der Commerzbank breit. Die Commerzbank-Aktie befindet sich mittlerweile seit sieben Tagen in Folge im roten Bereich. Außerdem stand für Freitag ein kräftiges charttechnisches Verkaufssignal an. Die Commerzbank-Aktie ist auf kurzfristige Sicht in besonderem Maße bedroht. Im Wochenverlauf unterschritt die Aktie die Unterstützung am GD50 bei 7,23 Euro und erzeugte damit… Hier weiterlesen