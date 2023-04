Commerzbank-Aktie: Geht das jetzt wieder los?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Finanztrends Video zu Commerzbank



mehr >

Die Commerzbank-Aktie hat gestern 2,9% an Wert verloren und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 10,00 Euro. Der Quartalsbericht der US-Regionalbank First Republic entfachte erneut Sorgen um den Bankensektor. Die Aktien der im Zuge der US-Bankenkrise in die Schieflage geratene Regionalbank sackten auf ein weiteres Rekordtief und gingen mit einem Minus von nahezu 50 Prozent aus...