Commerzbank Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Commerzbank-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,42 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 10,82 EUR, was einem Unterschied von +3,84 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10,87 EUR weist mit einem Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,46 Prozent Abweichung) auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt wird die Commerzbank-Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenpolitik der Commerzbank-Aktie liegt mit einer Ausschüttung von 1,79 % unter dem Branchendurchschnitt von 4,82 %. Dieser große Unterschied führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Commerzbank-Aktie mit 4,26 Prozent mehr als 1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Handelsbanken-Branche liegt die Rendite mit 0,58 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um die Commerzbank-Aktie ist überwiegend negativ, wie unsere Analysten aus sozialen Plattformen ermittelt haben. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten zwei Tagen aufgegriffen wurden, waren vor allem negativ. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Schlecht" eingestuft. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da von acht berechneten Signalen 5 als "Schlecht" und 3 als "Gut" eingestuft wurden. Insgesamt wird die Commerzbank-Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

