Commerzbank Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Commerzbank wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Aktuell liegt der RSI7 bei 94,07 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Commerzbank überkauft ist. Demzufolge erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,68, was bedeutet, dass die Commerzbank hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass die Commerzbank mit einem aktuellen KGV von 8 unter dem Branchendurchschnitt (32 Prozent) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich Aktienkurs erzielte die Commerzbank in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +24,85 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite um 21,81 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten bei der Stimmungsbild-Änderung führen zu einer "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was eine "Neutral"-Bewertung nach sich zieht. Zusammengefasst erhält die Commerzbank für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Commerzbank, wobei fundamentale Kriterien auf eine Unterbewertung hinweisen, während das Sentiment und der Buzz negativ beurteilt werden.

