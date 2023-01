Commerzbank-Aktie: Ergebnisveröffentlichung in Sichtweite!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Am 16. Februar findet die Ergebnisveröffentlichung für das Jahr 2022 statt. Insgesamt sind die Finanzanalysten optimistisch und sehen eine Steigerung bei Umsatz und Betriebsergebnis. Der Umsatz könnte den Prognosen nach auf 9,6 Milliarden Euro anwachsen. Im Geschäftsjahr 2021 lag der Umsatz lediglich bei 8,45 Milliarden Euro. Auch beim Betriebsergebnis (EBIT) sollte sich ein Sprung zur Oberseite etablieren. Dieses wird mit 2,94 Milliarden Euro erwartet. Der Blick zurück ins Geschäftsjahr 2020 zeigt auf, das Unternehmen schafft es voraussichtlich, das Betriebsergebnis fast zu verdoppeln

Aktienkurs auf dem Vormarsch!

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung befindet sich der Kurs der Commerzbank-Aktie so hoch wie zuletzt im Mai 2018. Die Entwicklung kann als ausgezeichnet angesehen werden und die Trends sind intakt. Aber Voraussicht nach, geht es jetzt in Richtung des 2018er-Hochpunkts von rund 13,80 Euro. Etwas ungünstig erscheint die zyklische Betrachtung, denn nicht selten kam es in der Vergangenheit vor, dass sich bis zum März eine Abwärtsstrecke zeigte.

Commerzbank-Aktie – Die Trends sehen top aus!

Der Blick fällt indessen auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie sollten Anleger handeln? Von zusammengefasst 30 Bewertungsparametern sind 30 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 100.00 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Commerzbank-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben. Die Bullen leisten wirklich gute Arbeit. So darf es weitergehen.

Commerzbank kaufen, halten oder verkaufen?

