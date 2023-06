Commerzbank-Aktie: Eine ungewohnte Kombination

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100) hat sich in den vergangenen drei Jahren hervorragend entwickelt. Mit einem Kursplus von rund 110% in diesem Zeitraum stellte der Bank-Titel die Performance aller deutsche Aktienindizes locker in den Schatten. Wird die Commerzbank-Aktie in Zukunft durch zwei „Neuerungen“ noch attraktiver?