Commerzbank-Aktie: Das Drama geht in die nächste Runde!

Schwerer Bremsklotz für die Commerzbank: Wie der Konzern am Dienstagabend mitteilte, muss das Frankfurter Geldhaus wegen seiner polnischen Tochter im dritten Quartal eine zusätzliche Vorsorge von etwa 490 Millionen Euro bilden. Trotzdem: „Die Commerzbank erwartet dennoch ein Konzernergebnis von mehr als einer Milliarde Euro für das Geschäftsjahr 2022“, so der Konzern in einer Ad-hoc-Mitteilung, die man am Dienstagabend nach Börsenschluss… Hier weiterlesen