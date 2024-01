Commerzbank Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Die Commerzbank hat derzeit einen RSI von 13,33, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 51,53 und deutet auf eine "neutral" Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich beobachten, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie der Commerzbank erhöht sind. Dies weist auf eine starke Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung hin, weshalb die Gesamteinschätzung als "gut" erfolgt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Commerzbank mit einem Wert von 6,76 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dadurch wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral" Einstufung auf dieser Ebene, obwohl auch 3 Schlecht-Signale herausgefiltert wurden, was zu einer "schlecht" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "neutral" Einstufung.

