Commerzbank-Aktie: Der Blick trübt ...

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Finanztrends Video zu Commerzbank



mehr >

Die Commerzbank-Aktie konnte auf Jahressicht rund 18% an Wert gewinnen und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 8,00 Euro. Das langfristige Bild sieht jedoch weniger erfreulich aus für die Commerzbank an der Börse. Denn: Commerzbank-Aktie im Fokus In den vergangenen zehn Jahren weist die Commerzbank-Aktie einen Kursrückgang von durchschnittlich -2,4% p.a. aus. Ein Einsatz...