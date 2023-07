Commerzbank-Aktie: Bereit zum Aufschwung?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank konnte in der vergangenen Woche beachtlichen Erfolg verzeichnen. Die Aktie des Frankfurter Finanzinstituts stieg um etwas mehr als acht Prozent und erreichte damit erstmals seit den Verlusten im März wieder die 11-Euro-Marke.

Dies war hauptsächlich auf positive Nachrichten von US-Konkurrenten zurückzuführen. Mehrere große Banken aus Übersee berichteten über überraschend gute Quartalsergebnisse. Obwohl sich die Commerzbank-Aktie am Freitag leicht abkühlte und auch heute mit leichten Verlusten startete, hielt sie immer noch die 11-Euro-Marke zu Beginn des Handels und es besteht Aussicht auf weitere mögliche positive Überraschungen.

Interessante Zeiten für die Commerzbank

Am kommenden Dienstag stehen neue Zahlen von der Bank of America und Morgan Stanley an. Vermutlich werden die Erwartungen der Anleger nun...