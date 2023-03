Commerzbank Aktie: Aufwärtstrend lässt Hoffnungen aufkommen

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Der Relative-Stärke-Index (RSI), ein Indikator in der technischen Analyse, dient dazu, festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Aktien können kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Aktien Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf die Commerzbank-Aktie betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Derzeit liegt der RSI7 bei einem Wert von 21,71 Punkten und zeigt damit an, dass die Commerzbank-Aktie deutlich überverkauft ist. Somit erhält sie eine “gut” Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der Wert des 25-Tage-RSI schwankt im Vergleich dazu weniger stark.

Der Kursverlauf im Vergleich zum Gesamtmarkt: Eine Analyse der Commerzbank Aktie

Im letzten Jahr ergab sich eine Rendite von 1,71 Prozent für die Commerzbank Aktie. Hierbei ist interessant zu bemerken, dass die Aktie um...