Commerzbank Aktie: Analysten bewerten sie als unterbewertet

Die Commerzbank-Aktie wird von Analysten aktuell als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 13,26 €, was einem Abwärtspotenzial von -19,19% entspricht. Der gestrige Handelstag verlief für das Unternehmen mit einer Kursentwicklung von -0,28% eher negativ. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Plus von +7,15% erzielt werden.

• Am 21.04.2023 lag das Minus bei -0,28%

• Das mittelfristige Kursziel der Commerzbank beträgt 13,26 €

• Das Guru-Rating der Bank hat sich nicht verändert und bleibt bei 4,33

Aktuell sind sechs Analysten der Meinung, dass die Commerzbank-Aktie ein starker Kauf ist und neun weitere Experten empfehlen den Kauf. Zehn Experten haben sich neutral positioniert und empfehlen “halten”. Kein einziger Experte rät zum Verkauf dieser Aktie.

