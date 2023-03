Commerzbank Aktie: Aktuelle Entwicklungen im Überblick

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie konnte innerhalb der letzten drei Monate neun Kaufempfehlungen und elf neutrale Bewertungen von Analysten erhalten. Eine negative Einschätzung wurde nicht vergeben, wodurch das langfristige Rating der Aktie als “neutral” einzustufen ist. Berücksichtigt man die Studien des vergangenen Monats, so ergibt sich eine kurzfristige Einschätzung als “neutral”. In diesem Zeitraum stuften neun Analysten den Titel positiv ein, während zehn eine neutrale Bewertung abgaben und keine negative Wertung erfolgte. Von Interesse ist auch der aktuelle Kurs in Höhe von 9,77 EUR. Basierend darauf prognostizieren die Experten eine erwartete Rendite von 25,24 Prozent mit einem Kursziel bei 13,04 EUR. Diese Aussichten können als vielversprechend bewertet werden.

Aktuelle Daten des Relative Strength Index (RSI) im Zusammenhang...