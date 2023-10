Commerzbank-Aktie: 38-Tage-Schock!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

In der Finanzwelt spielt der Aktienkurs oftmals die Hauptrolle, und bei der Commerzbank-Aktie ist dies nicht anders. Nach der letzten Handelswoche steht die Commerzbank-Aktie bei 10,01 EUR – ein Minus, das durch eine negative Veränderung von -3,4 % in der vergangenen Woche und ein Monatsergebnis von -6,7 % unterstrichen wird. Trotz dieser Zahlen senden verschiedene technische Indikatoren gemischte Signale, und genau das macht die Aktie derzeit so faszinierend für Analysten und Anleger.

Letzter Schlusskurs: 10,01 EUR

Monatliche Veränderung: -6,7 %

Wochenveränderung: -3,4 %

Analyse der Finanzkennzahlen

Die Finanzkennziffern des Unternehmens zeigen für 2023 einen geschätzten Umsatz von 11 Milliarden EUR und für 2024 ebenfalls 11 Milliarden EUR. Bei den Nettoergebnissen sind steigende Zahlen zu erkennen: 2,036 Milliarden EUR...