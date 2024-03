Commercial Vehicle Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Analyse des aktuellen Bildes einer Aktie. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Commercial Vehicle festgestellt, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Commercial Vehicle besonders positiv diskutiert, mit positiven Themen, die an vier Tagen im Vordergrund standen. An einem Tag überwog hingegen die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Commercial Vehicle als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 59,35 und der RSI25 bei 55,5, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") fällt auf, dass Commercial Vehicle mit einer Rendite von -15,06 Prozent mehr als 223 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Maschinen" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 348,1 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Commercial Vehicle mit 363,16 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.