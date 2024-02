Commercial Vehicle Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die technische Analyse der Commercial Vehicle-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 8,25 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 6,74 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -18,3 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 6,65 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +1,35 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Commercial Vehicle-Aktie eine Rendite von -22,5 Prozent erzielt, was mehr als 267 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 406,6 Prozent erzielt hat, liegt die Commercial Vehicle-Aktie mit 429,1 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Analyse zeigt, dass der 7-Tage-RSI bei 34,27 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Commercial Vehicle-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Commercial Vehicle-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.