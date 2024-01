Commercial Vehicle Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die technische Analyse der Commercial Vehicle-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 8,33 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,27 USD deutlich darunter liegt (Unterschied -24,73 Prozent). Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (6,55 USD) liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,27 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt wird die Commercial Vehicle-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Commercial Vehicle ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität im Internet in Bezug auf Commercial Vehicle zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des langfristigen Stimmungsbilds führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Commercial Vehicle mit einem Wert von 15,46 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 31,34, was zu einer Unterbewertung von 51 Prozent führt. Basierend auf diesem Indikator wird die Aktie daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.